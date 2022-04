28 Απριλίου 2022

Για πρώτη φορά, η 50και Ελλάς ως μέλος της The Global Alliance – For the Rights of Older People συμμετείχε σε συνάντηση της Παγκόσμιας Συμμαχίας των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «12η σύνοδος της Μόνιμης Ομάδας Εργασίας για τη Γήρανση»

