Στο άρθρο που ακολουθεί,μπορείτε να διαβάσετε τα νέα του προγράμματος FAITH – Feeling SAfe to Transact Online In the Third Age για το Α’ τρίμηνο του 2022, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

The post Αισθάνομαι ασφαλής στις ηλεκτρονικές συναλλαγές: Ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού υλικού και αναζήτηση εθελοντών-εκπαιδευτών για μαθήματα appeared first on 50και Ελλάς – για μια κοινωνία φιλική και δίκαιη για όλες τις ηλικίες.